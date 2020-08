Isaías, padre y trabajador ejemplar, recuerdan a saltillense víctima de coronavirus

Escuchar Nota

. Eras bajito y con el corazón gigante, de la pobreza con esfuerzo nos sacaste. En vida quizás nunca lo gritamos, pero siempre has sido el viejo que más amo”, escribió en forma de despedida Patricia Hernández a su padre, una víctima del nuevo coronavirus.Isaías Hernández Carrizales fue un padre y trabajador ejemplar que durante 32 años laboró como obrero en la empresa Cifunsa, hasta que lo jubilaron por antigüedad y, aún estando nosotras casadas siempre estuvo al pendiente de lo que necesitamos, fue un padre ejemplar”, comentó Patricia.En el patio de su casa, en la colonia Isabel Amalia al poniente de Saltillo, se quedaron las herramientas de trabajo de Isaías,“Él nació en el ejido Jagüey de Ferniza y desde chiquito se lo trajo su abuela a Saltillo para terminar la primaria, y como no había muchos recursos se dedicó a trabajar”, compartió su hija., con quien tuvo dos hijas: Patricia y Margarita, que a su vez le dieron cinco nietos, que fueron su adoración en sus últimos años.“Hace como 30 años, mi papá le pidió matrimonio a mi mamá y se casaron religiosamente en la iglesia del Sagrado Corazón en una boda comunitaria. Ese día él estaba muy feliz y nosotras pudimos acompañarlos”, comentó Patricia.Aquella ceremonia de la que su familia guarda una fotografía, fue la confirmación del amor que Isaías le tuvo a su esposa y a sus hijas, de quienes cuidó hasta el último día de vida, y quienes le correspondieron cuidándolo durante su enfermedad.Después de jubilarse, Isaías adquirió una computadora y en ella escuchaba música clásica por las tardes para descansar de las mañanas en que jugaba con sus nietos y las tardes trabajando en su pequeño taller.Hasta que en el mes de julio, una temperatura que llegó a los 39 grados centígrados le provocó espasmos y su familia tuvo que llevarlo de urgencia a una peregrinación por hospitales privados, que debido a la pandemia no podían recibirlo.“Decidimos trasladarlo a La Conchita, pero no lo aceptaron porque no tenían camas, y lo llevamos al Muguerza, pero tampoco lo quisieron porque estaban saturados. Nosotros estábamos desesperados porque ese día fue cuando estaba el huracán ‘Hanna’ y nosotros con mi papá sin tener a dónde llevarlo”, comentó su hija Patricia Hernández.La familia de Isaías había escuchado por la televisión sobre lo peligroso que es ingresar a un hospital Covid durante estos momentos de la pandemia, por eso trataron de evitar a la Clínica 2 del Seguro Social, sin embargo, no tuvieron más opción.“Mi papá fue una víctima indirecta del coronavirus y no pudimos despedirnos de él”.Sin realizarle las pruebas necesarias para saber si era portador del coronavirus, los médicos de urgencias decidieron enviarlo directo al área Covid de la clínica basándose en los síntomas que presentaba al momento de su llegada.Su familia reclamó una mejor atención para Isaías, sin embargo, lo que recibieron en ese momento fue una reprimenda de la Guardia Nacional para evitar lo que ellos creían un disturbio.“Yo no me pude despedir de él porque tenía la esperanza de que él iba a salir, porque cuando entró a la Clínica 2 del Seguro Social ya no hablaba, solo volteaba y cerraba ojos como si estuviera cansado, yo no pude decirle nada”, comentó su hija.En los pulmones de Isaías se fue acumulando el agua hasta provocarle un desgarre y luego el paro respiratorio que no le permitió salir con vida del hospital y poder seguir disfrutando de sus nietos: Javier, Juan, Gael, Mariel y Karina.“La enfermera me dijo que lamentablemente mi papá no aguantó, no pudieron hacer nada y falleció, entonces me quedé en shock porque a las 2 de la mañana me dijeron que estaba estable, pero le dio un paro respiratorio y no pudieron salvarlo”.Los restos del extrabajador de Cifunsa fueron incinerados debido a que perdió la vida, según los doctores, a consecuencia del coronavirus, y además por haber estado durante las últimas horas de vida en el epicentro de la pandemia: la sala Covid del IMSS.Entre las aficiones que el originario de Jagüey tenía estaba la lucha libre, un deporte que incluso practicó durante algunos años de su vida, pero del cual tuvo que retirarse por los problemas de salud.A los 28 años, la diabetes llegó a su vida y tuvo que dejar los cuadriláteros y las llaves de lucha para concentrarse en cuidar su cuerpo y mantener una buena calidad de vida, por lo que aprendió a disfrutar del deporte solo por televisión.