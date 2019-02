Islas Marías abrirán como centro cultural este verano

El próximo verano, un grupo de menores podrá pisar por primera vez las Islas Marías, reconvertidas de complejo penitenciario -creado en 1905 por Porfirio Díaz- a Centro de Educación, Transformación y Capacitación para niños y jóvenes.Se llamará ‘Muros de Agua, José Revueltas’ y tiene el objetivo de reconectarlos con la naturaleza para convertirlos en líderes sociales, con amor por el medio ambiente.La idea fue concebida por Andrés Manuel López Obrador hace 14 años, cuando la externó en una conferencia de prensa el pasado 13 de junio de 2005, a mes y medio de dejar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para contender en las elecciones presidenciales del siguiente año.La iniciativa, ahora convertida en decreto, también responde a recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO y podrá concretarse en los hechos entre junio y septiembre de este año, por lo que el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Andrew Rhodes Espinoza trabaja con gran entusiasmo en la elaboración del Proyecto Ejecutivo, que asegura, estará listo en un par de meses."Una cita importante, no sé si recuerdan ustedes, en 2005, el presidente López Obrador resaltó que sería extraordinario que las Islas Marías se convirtieran en la Isla de los Niños”, comentó.En entrevista con Excélsior , el titular de la Conanp destacó que en los meses por venir se rehabilitará, transformará y modificará la infraestructura existente en el Archipiélago de las Islas Marías, conformado por cuatro pequeñas islas: María Cleofas, María Magdalena, San Juanito y María Madre, la que concentra las instalaciones de los cinco Centros Federales de Readaptación Social."Estamos contemplando en verano de este año tener un primer grupo, digamos de reconocimiento. Como siempre hay que irlo piloteando, será un grupo relativamente pequeño de jóvenes, ir viendo cómo funciona el proyecto para ir avanzando más adelante, ir aprendiendo en el camino”, indicó.Rhodes Espinoza dio a conocer que la Isla Madre también cuenta con muelle, faro, pista de aterrizaje, cabañas, miradores, estaciones de campo, calles pavimientadas y un pequeño hospital del IMSS."No se pretende ninguna ampliación de la pista, es suficientemente grande para recibir aviones de una talla mediana, inclusive existe un buque que hace prácticamente una comunicación a la semana entre Mazatlán y la isla, por parte de la Secretaría de Marina - Armada de México, ese buque tiene capacidad hasta de más de 120 personas sentadas”, detalló.Explicó que las Islas Marías continuarán como área natural protegida en la categoría de Reserva de la Biosfera, según el decreto de su creación que data del año dos mil, sin que se permita la pesca, ni el turismo, respetando su programa de manejo que es restrictivo y establece que la gran parte de la porción marina y terrestre debe ser destinada a la conservación y preservación de ecosistemas y especies.Se espera que, para el verano de 2020, ‘Muros de Agua, José Revueltas’ trabaje a tope administrado por la Conanp, una vez que se establezca la capacidad de carga y se cuente con todos los senderos interpretativos en la parte terrestre, marina y costera, donde se podrá conocer in situ, a especies emblemáticas y endémicas como el loro cabeza amarilla, parula tropical de las Islas Marías, diferentes especies de tiburones, mantas y arrecifes de coral."Que los niños puedan aprender a seguir rastros y huellas de animales, esa es una de las intenciones también del proyecto, que puedan seguir el rastro de una tortuga cuando llega a la playa”, puso como ejemplo.Sobre el presupuesto que se requiere para su operación, señaló que se están haciendo las proyecciones financieras como parte del Proyecto Ejecutivo, pero que contarán con recursos fiscales que inyectará la Federación, el posible establecimiento de cuotas de recuperación para la visita de alumnos de escuelas privadas y con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales que seguramente estarán interesadas en contribuir con el proyecto.Subrayó que este espacio de educación, transformación y capacitación para niños y jóvenes será un ícono a nivel internacional, no sólo en términos culturales e históricos sino en valores ambientales, donde no descartó que se puedan descubrir nuevas especies de flora y fauna."Me encanta el proyecto, creo que puede ser un referente de un centro de excelencia de capacidades a través de la conservación a nivel mundial, incluso como un lugar donde se puede establecer un centro de conservación insular o un centro de intercambio de experiencias con nuestros hermanos latinoamericanos”, indicó.