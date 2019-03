Israel quiere incluir sector electrónico en TLC con México

El gobierno de Israel externó su disposición a que en 2020 se actualice el Tratado de Libre Comercio con México, a fin de ampliarlo al sector electrónico, a la protección de inversiones y al fortalecimiento del comercio agrícola.Con miras a esto, el país de Medio Oriente ratificó su amistad con México y dijo estar listo para apoyar y aportar todo aquello que requiere el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró a Notimex el embajador de esa nación, Jonathan Peled.Comentó que Israel ve con buenos ojos la lucha emprendida por el gobierno de México contra la corrupción, pues es uno de los principales retos a enfrentar para conseguir un crecimiento sostenible.Además con el combate a la inseguridad, destacó, se propiciará un buen ambiente de negocios, lo que a su vez fortalecerá la confianza entre los empresarios extranjeros para invertir en México. Esta es una fórmula que se aplica en todas partes del mundo.En materia de seguridad pública, aseguró que Israel está en la mejor disposición de apoyar y aportar a México, así como en disminuir la brecha social y la desigualdad, que son los objetivos en los que confió que el nuevo gobierno avanzará.El diplomático comentó que esta nación de Medio Oriente tiene una relación cada vez más estrecha con el nuevo gobierno de México.Actualmente, indicó, la balanza comercial favorece a Israel, pero al abrirse el libre comercio a otros rubros habría un intercambio comercial más equilibrado que beneficiará a las dos naciones.Recordó que sostuvo un breve encuentro con el presidente López Obrador tras su triunfo el 1 de julio pasado y que posteriormente se reunió con varios secretarios y subsecretarios.La amistad con México, precisó, no depende de quién encabece el gobierno, ya que el país de Medio Oriente lo mismo ha tenido excelentes relaciones con admiraciones priistas, que panistas y ahora con la de Morena.“Al final los intereses comunes entre ambos pueblos, superan los colores de los partidos y de que quien esté allá como primer ministro o quien esté acá como presidente de la República Mexicana”, aseveró.A lo largo de 67 años de relaciones diplomáticas, subrayó, México ha cobrado una importancia significativa para Israel no sólo por su situación geográfica en América Latina, sino porque tiene un intercambio comercial del orden de los 1 mil millones de dólares, apenas un poco más abajo del que tienen con Brasil.Agregó que actualmente Israel tiene inversiones de alrededor de 3 mil millones de dólares en México, donde participan unas 200 compañías radicadas en territorio nacional, sin contar el intenso intercambio cultural y académico que se realiza por ambos lados.Expuso que Israel no sólo es el principal socio económico de México en el Medio Oriente, además comparten valores e intereses como países democráticos, lo que ha sido ratificado en las visitas de Estado recíprocas que han realizado recientemente los mandatarios de los dos países.Peled reiteró que su país puede ofrecer asistencia y cooperación al nuevo gobierno, a fin de que alcance sus metas estratégicas y atienda las prioridades que se ha impuesto, principalmente en temas de desarrollo urbano y con la lucha contra la desforestación a través de programas como Sembrando Vida.También hay interés de apoyar a México en asuntos relacionados con mejoras en sus recursos hídricos, en tecnología agrícola y en protección civil para hacer frente a contingencias como terremotos y otros fenómenos naturales.El embajador israelí resaltó que varias delegaciones empresariales han visitado a México en los últimos meses porque ven en este país un mercado muy importante, que además cuenta con un tratado de libre comercio entre ambos países y con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).Para Israel, insistió, México tiene un gran potencial por su mano de obra y gran poder manufacturero, así como por su fuerte mercado interno, por lo que resulta de gran interés para las empresas israelíes: “tenemos una buena expectativa de que la participación comercial y económica crezca”.Aclaró que independientemente de la ratificación del T-MEC, Israel sigue con sus negocios en México; mientras que en el sector turístico unos 40 mil israelíes visitan este país cada año y cerca de 30 mil mexicanos viajan a Israel.Además, en México hay una comunidad de alrededor de 45 mil habitantes judíos mexicanos, cuya aportación económica, intelectual, cultural y social es una de las más significativas, sin dejar de lado que son un puente importante entre México e Israel, concluyó Jonathan Peled.