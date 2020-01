Israel tenía 25 años y era músico… un vecino lo asesinó

Escuchar Nota

Veracruz.- Fueron localizados los restos de un joven músico que el pasado 15 de enero fue sacado con engaños de su domicilio y sus captores hicieron creer a su familia que estaba secuestrado, pero en realidad desde ese mismo día lo asesinaron en la localidad de Tenextepec en el municipio de Perote, Veracruz.



La familia Bautista Ruiz inició la búsqueda de Israel, de 25 años, desde el mismo día en que salió de su casa y advirtió que no tardaría en regresar.



Las horas transcurrieron y al no tener noticias del joven, sus padres comenzaron a preocuparse, hasta que recibieron una llamada en donde les exigían pagar un rescate porque estaba "secuestrado".



Como pudieron, la familia reunió el dinero, pero también denunció los hechos ante las autoridades de la Fiscalía en Perote.



Pensaron que tras la entrega, que fue mediante un depósito bancario, Israel regresaría rápidamente, pero no fue así.



Desesperados, los familiares iniciaron una búsqueda y por su parte, los elementos de la Unidad Antisecuestros, indagaron sobre el número de cuenta en el que les habían ordenado los delincuentes a los padres depositar el pago del rescate.



De esta manera descubrieron que uno de los sospechosos era un familiar que vive en la Ciudad de México y que uno de sus vecinos estaba involucrado.



Los pobladores comenzaron a presionar a las autoridades para que lo detuvieran, puesto que les urgía saber dónde estaba el joven músico, integrante de un conjunto musical regional.



El pasado miércoles, una semana después de la desaparición de Israel Bautista, los familiares y pobladores de Tenextepec bloquearon el tramo Perote-Puebla y en paralelo rodearon la vivienda del sospechoso, a quien presionaban para que se entregara a las autoridades y confesara qué había pasado con Israel; le advirtieron que de no salir, quemarían su vivienda con todo y sus familiares.



Temeroso que la muchedumbre cumpliera la advertencia, el sospechoso salió del encierro y confesó a la policía que al joven lo habían asesinado entre él y otras dos personas.



El viernes fue encontrado el cadáver embolsado del joven en el municipio de Banderilla, en la zona de la colonia Tabacal.



Los exámenes forenses y algunas características lograron identificarlo. El sepelio de Israel se llevó a cabo este domingo.



Mientras tanto, la policía busca dar con los copartícipes de este crimen y puso a disposición del Juez de Control al vecino que confesó el hecho, pero aún se desconoce el móvil.



Con información de Excélsior