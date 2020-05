ISSSTE e INER se encuentran saturados ante pandemia de Covid-19 en CdMx

Escuchar Nota

"Es común que se vaya al INER, porque es un instituto de primer orden, todos tenemos que ver con el INER o hemos tenido que ver. Como es muy buena la calidad del servicio, son especialistas, entonces ahí van más personas. Pero en este instituto ya no se puede recibir a más enfermos porque ya está lleno", aseguró el presidente en conferencia matutina.

"No pensar que se va a ir a un hospital y si no hay camas, a esperar que se desocupe; eso no conviene necesitamos que vayan pronto al hospital y sean atendidos", agregó.

El presidenteinformó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias () ya está lleno y no pude recibir a más personas contagiadas de coronavirus. Mientras que el subseceretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que también las clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (El Presidente detalló que en la Ciudad de México es donde existe mayor demanda de camas para atender los contagios por, y dijo que la capital del país junto con Cancún, Tabasco, Sinaloa y Tijuana son los lugares más afectados.Sin embargo, indicó quey cuentan con especialistas y equipos médicos suficientes, por lo que anunció que se dará a conocer dónde están las camas disponibles, "para que la gente nos ayude, estar atentos para ir a donde se va a atender de inmediato".recordó que hospitales de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) están preparados para recibir enfermos de covid-19 y "van a participar con más presencia, aplicando el Plan DN-III".Recordó que cualquier ciudadano conpuede acudir a atenderse a los hospitales,, "se tienen disponibles más de 3 mil camas para la atención de ciertos padecimientos", pero pidió que si no se necesita atención médica urgente, entonces "nos esperemos para no ocupar camas".