IT 2, más oscura; Se inspira en terror real

No cabe duda de que el directorno ha escatimado en dureza y violencia gráfica para la secuela de terrorPero la novela, al estar escrita en los años 80, incluye algunos pasajes que a día de hoy son muy polémicos. En concreto uno sobre un crimen de odio que el cineasta argentino ha adaptado a la actualidad.En la novela de It, King maneja con maestría temas como el racismo y la homosexualidad para dar más fuerza a su historia de terror.Un personaje llamado, interpretado por el realizador y actoren el filme, es abiertamente homosexual y sufre un cruel destino cuando un grupo de radicales le dan una paliza a él y a su novio y le arrojan al río, donde finalmente es asesinado por el payaso Pennywise.Esta escena en cuestión fue ignorada en la versión televisiva de It de los años 90, algo que según reveló Muschietti en una entrevista con Entertainment Weekly, tiene mucho sentido narrativo.“Era televisión y no tenían la oportunidad de hacer una película de calificación R (solo para adultos) ni nada”, explicó el director sobre la crudeza de la escena en cuestión.“Pero, en mi visión de la película, Adrian Mello siempre estuvo allí. El impacto de este evento en mi mente siempre fue muy profundo. Para mí no había opción para eso”.De hecho, al igual que King, Muschietti usó como inspiración el caso real de Charlie Howard, un joven homosexual que fue asesinado en 1984 en la ciudad natal de King en Maine, Bangor.“Es una de las cosas que realmente causó un terrible impacto en King cuando estaba escribiendo It, así que decidió incluirlo”, explicó Muschietti.Basado en hechos reales“Por supuesto, los nombres se cambiaron, pero la paliza ocurrió casi exactamente como se describe en el libro, y Charlie murió en un metro de agua en el canal”, añadió el director, que ha querido homenajear la historia del joven en su propia versión de la historia de Pennywise.También quiso plasmar la historia de Howard con la mayor fidelidad posible, incluso pequeños detalles.“Charlie era asmático, lo que empeoró las cosas. Lo que estoy agregando es que en la escena Adrian también es asmático. Para mí, siempre fue una parte esencial de la historia.“Cuando surgió la idea, el primero al que llamé fue a Xavier Dolan, y dijo: ‘sí, hagámoslo’”.It: Capítulo 2 llegará a los cines de México el próximo 5 de septiembre.