Italia arresta al segundo jefe mafioso más buscado

La policía italiana capturó hoy a unos de los jefes de la Camorra, la mafia napolitana, Marco di Lauro, considerado como el segundo fugitivo más peligroso de Italia, informaron fuentes policiales.En una operación conjunta, la Policía y los Carabineros arrestaron en su departamento de Nápoles, en el sur de Italia, a Di Lauro, de 38 años, hijo del mafioso Paolo di Lauro, fundador de la familia camorrista napolitana y quien en la actualidad está encarcelado, reportó la prensa local.“Marco di Lauro no estaba armado y no se resistió" al arresto, dijo el jefe de la policía de Nápoles, Antonio De Iesu.Desde el 7 de diciembre de 2004, Di Lauro era buscado por la policía, luego que escapó de un bombazo que pasó a la historia como la "noche de las esposas".Di Lauro era buscado por asociación mafiosa y otros delitos, y desde 2006 su búsqueda se extendió a nivel internacional y formaba parte de la lista de fugitivos de máximo peligro.Además, en Italia estaba considerado como el segundo fugitivo más peligroso, después de Matteo Messina Denaro, un mafioso siciliano, considerado el más poderoso de este país y de Europa.Tras conocerse el arresto del jefe camorrista, el vicepresidente del Consejo e Ministros de Italia, Matteo Salvini, reiteró que "se está llevando a cabo otra operación muy importante: no hay tregua para los criminales".