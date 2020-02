Italia autoriza desembarco en Pozzallo del Open Arms con 363 migrantes

Escuchar Nota

"A pesar de todas las dificultades, el esfuerzo vale la pena y 365 vidas se han salvado en esta misión y 363 mañana estarán en tierra firme por primera vez en mucho tiempo", escribió la ONG en las redes sociales.



El barco de la ONG españolay que había pedido puerto hace cinco días, finalmente, en la isla de Sicilia.La ONG había denunciado este sábado quey que Italia aún no ha había respondido a su petición de desembarcar y empezaban a escasear los alimentos.La autorización por parte de Italia llegó después de que ponerse en marcha elen varios países europeos, explicó el Ministerio del Interior italiano, aunque no citó los países implicados.En estos días se produjo la evacuación a Italia deEntre ellos se encontraba un joven somalí Mohamed, de 17 años, cuyosLa última operación de rescate en estos cinco días se produjo durante la noche del miércoles cuando la red, que recibe la alerta de las embarcaciones en peligro, advirtió de un barco a la deriva.El barco humanitario español, el único que en estos momentos, respondió a la llamada y localizó a “cerca de cien” personas apiñadas en una “peligrosa” embarcación de madera., entre ellos tres mujeres y 38 menores no acompañados y que proceden de países como Sudán del Sur, Gambia, Egipto, Senegal, Chad, Burkina Faso, Guinea y República Centroafricana.El Open Arms es actualmente el único barco humanitario en la zona del Mediterráneo central, después de que otras naves como ely elfueron autorizados por Italia y Malta a desembarcar a sus rescatados.