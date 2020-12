Italia es el país con más muertes por Covid-19 en Europa

Escuchar Nota

Roma.- Italia superó este domingo a Gran Bretaña para convertirse en el país con la mayor cantidad de muertes por coronavirus en Europa.



Italia, en donde comenzó la pandemia en el continente, registró más de 484 muertes por coronavirus en un día, una de sus cifras más bajas de fallecimientos diarios en aproximadamente un mes.



Esas muertes recientes colocaron el conteo oficial del país en 64 mil 520, mientras que el de Gran Bretaña estaba en 64 mil 267, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.



Ambas cifras están por debajo de los verdaderos estragos de la pandemia. Los criterios de conteo difieren en ambos países y se cree que muchas muertes de coronavirus, sobre todo al inicio de la pandemia, no se detectaron, incluidas aquellas de personas mayores en albergues a quienes no les hicieron pruebas para el Covid-19.



Entre los motivos citados por la elevada tasa de muertes en Italia, es que fue el primer país de Europa en ser golpeado por la pandemia y muchos trabajadores de salud tuvieron que enfrentarse a un virus prácticamente desconocido. Italia también tiene la menor proporción de empleados médicos por paciente en comparación con otras naciones europeas.







Alemania, un país mucho más grande que Italia, ha registrado una tercera parte de las muertes de Italia o Gran Bretaña.



Poco más de la mitad de las muertes conocidas por Covid-19 fueron registradas durante la primera ola.



El domingo, Italia reportó otras 17 mil 938 infecciones de coronavirus para colocar el conteo oficial en 1.84 millones.



La región que registró por mucho el mayor número de nuevas infecciones fue Veneto, en el norte del país. La región de Lombardía tiene el mayor número de casos y muertes totales.



En gran parte siguiendo el consejo de expertos médicos, el primer ministro italiano Giuseppe Conte ha endurecido las reglas de desplazamientos para el periodo que abarca las fiestas de Navidad, Año Nuevo y la Epifanía. A partir del 21 de diciembre y hasta el 6 de enero, las personas en Italia no podrán viajar entre regiones con excepción de viajes laborales o motivos urgentes, como problemas de salud.



Durante las mismas fiestas, bajo las restricciones a nivel nacional, los italianos no podrán salir de sus localidades, ya que el gobierno busca desalentar que familiares y amigos se reúnan en grandes grupos en espacios cerrados.