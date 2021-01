Italia extenderá sus medidas restrictivas por la pandemia del Covid hasta el 5 de marzo

Escuchar Nota

Roma.- El Consejo de Ministros de Italia aprobó anoche el decreto con el que extiende el estado de emergencia hasta el 30 de abril y de las medidas restrictivas actualmente vigentes, y en algunos casos con mayores limitaciones, hasta el 5 de marzo.



Aunque aún no se conocen los detalles de este nuevo decreto que tendrá que ser publicado en el Boletín del Estado en breve, el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, dio los principales detalles en una comparecencia ante el Parlamento.



Además Italia aprobó la prorroga desde el 31 de enero hasta el 30 de abril del Estado de emergencia, lo que permitirá el Gobierno aprobar decretos con urgencia.



La principal novedad es que el decreto que entrará en vigor el 16 de enero es que se extiende a más de un mes, hasta ahora se aprobaban mensualmente, y además prohíbe los movimientos entre regiones hasta el 5 de marzo.



El toque de queda se confirma de 22.00 horas a 5.00 y los bares y restaurantes continuarán cerrados a partir de las 18.00 horas, así como todas los gimnasios, piscinas y cines.



La única apertura es la de los museos, sólo en aquellas regiones que sean consideradas de riesgo amarillo, es decir con un menor índice rt en los contagios



La otra novedad se refiere al establecimiento de una "zona blanca", donde se restaurarán casi todos los aspectos de la vida cotidiana, desde los desplazamientos hasta los horarios de apertura de bares y restaurantes.



Como siempre, corresponderá al Ministerio de Salud identificar qué Regiones se ubican "en un escenario tipo 1 y con un nivel de riesgo bajo", siempre que al mismo tiempo "una incidencia semanal de infecciones, durante dos semanas consecutivas, sea inferior a 50 casos cada 100 mil habitantes ".



Una situación epidemiológica que actualmente no se presenta en ninguna región del país.



Italia no concede ningún tipo de aperturas ante los últimos datos ya que superó este miércoles los 80.000 muertos por coronavirus en lo que va de pandemia, al registrar 507 fallecidos en las últimas veinticuatro horas.