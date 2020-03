Italia podría ‘dejar morir’ a pacientes mayores de 80 años afectados por coronavirus

Escuchar Nota

Italia “dejará morir a los mayores de 80 años” porque su sistema de salud está colapsado y necesitan hacer espacio para los que tienen más probabilidades de vivir.



En serio, no sé qué esperan en la @AsambleaSV. ¡Necesitamos el Estado de Excepción ya!https://t.co/tN7NPFPJfY — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 14, 2020

o a aquellas personas con problemas anteriores de salud, propone un documento preparado por una unidad de gestión de crisis en Turín.Este documento ha levantado las críticas de miles de ciudadanos italianos y de varios trabajadores de los centros médicos que aseguran que aLa unidad ha elaborado un protocolo quesi hay espacios insuficientes.El 7 de marzo, el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, recibió una carta de la Coordinación de cuidados intensivos que le comunicó de una “” para la emergencia vinculada con el coronavirus.“Este es un evento grave”, advierte el documento, “y pone en peligro la supervivencia, no solo de los pacientes de Covid-19, sino también de esa parte de la”.El texto continúa recalcando que “las”.Por lo que, pese al “enorme compromiso de todo el personal sanitario y el despliegue de todas las herramientas disponibles, la gestión adecuada del fenómeno ahora es imposible”.El texto asegura además que “toda la red de cuidados intensivos se ha reestructurado y trabajamos con gran esfuerzo para”.A principios de marzo, Enzo Marinari y Enrico M. Bucci analizaron la situación del coronavirus y adelantaron que, basados en indicadores estadísticos, el número de camas requeridas en cuidados intensivos serían insuficientes para atender a todos los afectados.En una situación tan compleja como la que se vive en Italia, el médico puede verse obligado a tomar decisiones lacerantes desde un punto de vista ético y clínico en poco tiempo.Como por ejemplo,los que llegan, y es que no todos tienen la misma posibilidad de recuperarse.La Sociedad Italiana de Anestesia, Analgesia, Cuidados Intensivos y Cuidados Intensivos, recomienda, no obstante, que antes de tomar una decisión tan crítica, las partes involucradas hayan hecho los esfuerzos posibles para atender a todos con los recursos disponibles.Los criterios de acceso a la terapia intensiva en casos de emergencia deben incluir una edad inferior a 80 años o una puntuación en el índice de comorbilidad de Charlson [que indica cuántas otras afecciones médicas tiene el paciente] de menos de 5.