Italia supera las 10 mil muertes por Covid-19

“Tengo miedo de que las preocupaciones de amplias franjas de la población por la salud, la renta y el futuro, conforme se alargue la crisis se transformen en rabia y en odio. Hay áreas sociales y territorios frágiles”, había advirtió el ministro para el Sur, Peppe Provenzano, en un entrevista.

“Hay una emergencia social, hay focos de sufrimiento con el riesgo de que la incomodidad se convierta en ira y la ira se convierta en violencia”, afirmó por su parte el alcalde de Palermo, la capital siciliana, Leoluca Orlando.

El número total de muertos es de 10 mil 779 y se registran 3 mil 851 más que ayer, mientras que el pasado día 27 el aumento había sido de 3 mil 651 enfermos más y en total se ha llegado a los 97 mil 689 contagiados desde el pasado 20 de febrero cuando se detectó el primer caso. Y resultan curadas 13 mil 030 personas, 643 en el último día, según informó el jefe de la Protección Civil italiana, Angelo Borrelli, en su rueda de prensa diaria. Mejora la situación en Lombardía, la región italiana más afectada, que registró 542 muertes, y se trata de 126 muertes menos respecto a ayer. Además los casos de contagio fueron mil 592 respecto a los 2 mil 100 de ayer y se alcanzan los 41 mil 007, según explicó el consejero de Sanidad, Giulio Gallera. La preocupación del Gobierno tras la alarma de algunos regidores se centra en el sur del país. El presidente de la región de Sicilia aseguró después de que se produjo un caso de un asalto a un supermercado que "no se están produciendo episodios de violencia generalizada". El alcalde recordó que en los últimos días las autoridades han destinado 400 millones de euros para ayudas alimentarias. "Es necesario que estos fondos se distribuyan inmediatamente a los municipios para no dejar a los alcaldes solos para enfrentar esta emergencia social", agregó. Por su parte, el presidente de la región de Campania, cuya capital es Nápoles, expresó en una carta a Conte que "se esperan una mayor contribución" porque "es indispensable conceder ayudas a los ciudadanos en dificultad y a los sectores a los que el prolongarse de la crisis pesa de manera dramática". "A veces se trata sólo de garantizar el pan a esta pobre gente", dijo De Luca. El jefe de la Policía italiana Franco Gabrielli y el director central Anticrimen de dicha institución, ha enviado un informe en el que advierten de la posibilidad de infiltración mafiosa.