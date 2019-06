Italia triunfa de último minuto ante Australia

Italia dio la primera sorpresa del Mundial femenino este domingo al conseguir la victoria en el tiempo de descuento (2-1) contra Australia, una de las aspirantes al triunfo final, en Valenciennes.La estrella de las "Matildas", Sam Kerr, abrió el marcador en el minuto 22, pero la jugadora de la Juventus Barbara Bonansea igualó poco antes de la hora de juego (56) y luego consiguió el tanto del triunfo de las azules en los últimos segundos del duelo (90+5).Italia se coloca provisionalmente como primera del grupo C, a la espera del encuentro de este domingo entre Brasil y Jamaica (13H30 GMT), que debuta en una Copa del Mundo."Ganar este partido y comenzar la competición de esta manera es muy importante", dijo al final del encuentro la seleccionadora italiana Milena Bertolini. "En términos de estado de ánimo, estoy segura de que somos el equipo más fuerte de esta Copa del Mundo", afirmó.Australia, 6ª del ránking FIFA, dominó en el primer tiempo pero se estampó contra la sólida defensa italiana.Fue necesario un penal para desbloquear la situación: Kerr disparó pero su lanzamiento fue despejado por la arquera Laura Giuliani, estando atenta la australiana para cazar el rechace y anotar.Pero Italia, 15ª del ránking, no se hundió y empezó a poner en problemas a las australianas antes de lograr sus dos dianas."Todavía quedan dos partidos y debemos reaccionar rápido y aprender de nuestros errores", apuntó por su parte el seleccionador australiano, Ante Milicic."Evidentemente, estamos muy decepcionados, pero debemos concentrarnos en el próximo partido contra Brasil", añadió.La selección oceánica no tiene margen de error en su próximo partido, el jueves contra Brasil, mientras que Italia podría clasificarse para octavos si gana el viernes a Jamaica.