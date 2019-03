Itatí Cantoral invita a ver Atracción Fatal

A unos días de presentarse Atracción Fatal, una de las obras que ha cautivado a México, Ortiz de Pinedo Producciones organizó una rueda de prensa en el restaurante Las Delicias de Mi General para dar detalles del evento.Itatí Cantoral estuvo acompañada del productor Jesús Ortiz de Pinedo para hablar sobre los logros de la obra.“Cuando me pidieron hacer el personaje de Alexandra Forrest, inmediatamente lo identifiqué de la película, y hacerlo en teatro me pareció un reto interesante”, afirmó Itatí, quien se mostró muy amable con los medios.Sobre el trato con sus compañeros en escena (Fabiola Guajardo y Juan Diego Covarrubias), Itatí dijo sentir mucho apoyo para desarrollar al máximo su personaje antagónico. “Cuando estás en una obra con cerca de 12 actores, más que nada es su ánimo y entusiasmo el que te ayuda a mantener el realismo del personaje, sobre todo con compañeros como Juan Diego y Fabiola”.Cantoral invitó a todos los saltillenses a disfrutar de la obra, pues es una manera de impulsar los trabajos de producción hechos por mexicanos. “Es una experiencia increíble, espero que todos puedan estar presentes en alguna de las dos funciones porque, no es sólo el desarrollo escénico o la realización escenográfica, es el conjunto de todo que le da vida propia a esta obra”.Por su parte Ortiz de Pinedo destacó: “Es una producción que cuenta con la mejor escenografía de una puesta en escena, no sólo es rica en su color e iluminación, sino también en que es dinámica; puedes ver cómo en unos pocos pasos cambia completamente de una calle de Nueva York a un restaurante lujoso en el que los personajes se sientan”.Así mismo afirmó que, en su última presentación en la Ciudad de México, el guionista James Dearden estuvo presente para ver la obra. Aunque ya había otras adaptaciones de su guion, Jesús afirmó que James alabó la producción mexicana como una de las mejores.“Ya habían hecho esta obra en Inglaterra y otras partes de Estados Unidos, incluso ya había adaptaciones en Argentina, pero alguien le dijo a James que se estaba presentando su guion en México y que, comparado con las demás, era una producción de mejor calidad. Cuando fue, no sólo nos felicitó sino que se sintió satisfecho de ver todo el trabajo realizado y, por supuesto, le pareció excelente idea la de elegir a Itatí como la villana”, agregó.