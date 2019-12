Itatí Cantoral toma con humor críticas por La Guadalupana

“Lo que pasa es que entré en trance. ¿Quieren que se las vuelva a cantar? Me dice mi hijo Eduardo: ‘Mamá, ¿viste que otra vez eres trending topic?’ y yo así de: ‘Gracias hijo, qué padre’”, comentó ante la prensa.

“Ponen la borracha, algo así o la alcohólica, miren cómo le canta a la Virgen y lo único que les quiero confesar es que yo estaba en trance, le hice un homenaje a Alex Lora”, explicó en tono de broma.



La actriz“La Guadalupana”, hace dos años, a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de Ciudad de México.de dicha participación ocurrida en 2016y fue motivo para la creación de varios memes.La protagonista de series y telenovelas, sólo había visto a Lucero hacerlo. “Yo dije, yo soy como la Lucerito, pero yo pensaba que ensayabas varias veces y como era con mariachi”.Recordó que. “Había unas personalidades que yo debí haber dicho: ‘Discúlpenme, déjenme volverla a hacer, pero me dio pena’”.Al preguntarle si se atrevería a cantar algún día el Himno Nacional Mexicano en público, entre risas Itatí Cantoral respondió: “Destruyo al Himno Nacional y me corren del país. No lo vuelvo a hacer”.