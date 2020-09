Iván, coahuilense de corazón; así recuerdan a víctima de coironavirus

Escuchar Nota

En el año 2014, Iván Vázquez Cabrera se vino de la Ciudad de México a Ciudad Frontera, Coahuila,Tiempo atrás y mediante las redes sociales había encontrado el amor en Nelly Ávila Delgado, una mujer originaria de la Región Centro del estado, que fue su compañera de vida en los últimos seis años.“Iván era una persona muy responsable e inteligente y por eso le ofrecieron un trabajo en la Presidencia Municipal, primero en Acción Social y luego en la Secretaría Técnica de Seguridad donde se desarrolló muy rápido”, comentó su esposa Nelly.y le agregó su toque mediante la comida, la cual se convirtió en su particular sello de convivencia con los norteños.“Todos sus amigos y la familia siempre pedían que Iván llevara la comida a las fiestas porque tenía recetas de comida que no se preparan en esta zona del país, donde acostumbramos más la carne asada y los tacos”, compartió Nelly.Entre las mejores recetas de Iván estaban la carne de puerco en chile morita, los postres, la tinga y las chuletas en salsa verde que eran el deleite de sus conocidos.: Laura Elizabeth y Sandra Rocío, además de sus padres Horacio Vázquez y Rita Cabrera”.Avocado a su servicio en la seguridad pública,y causó estragos tanto en la población en general como entre la comunidad médica y los trabajadores de la seguridad y protección civil.Ni él ni su familia supieron dónde ni cuándo contrajo al Covid-19, que“En tan solo tres días la situación de sus pulmones empeoró y en el hospital le diagnosticaron la neumonía, de la cual no se pudo recuperar”, compartió su esposa.Desde que la pandemia provocó estragos en la región, Monclova fue preparada con hospitales móviles y sanatorios dedicados a la exclusiva atención de pacientes afectados por el virus.El policía Iván Vázquez Cabrera fue internado en la Clínica del ISSSTE de Monclova el pasado viernes 21 de agosto, y dondePor tener contacto directo con él, su esposa Nelly también padeció el virus, sin embargo,“Después de que Iván contrajo el coronavirus, le hicieron la prueba a otros trabajadores de Seguridad en el Municipio y algunos de ellos también dieron positivo, y no se supo realmente quién fue el primero en tenerlo”, dijo Nelly.Tras ser internado, Iván intentó regresar a su casa y recibir oxígeno ahí esperando recuperase pronto, sin embargo,“Como no pudo salirse, tuvo que firmar para ser internado y aislado en el área Covid del ISSSTE donde lo dejaron quedarse con su teléfono celular para estar en contacto conmigo y nos informara sobre su estado de salud”, comentó su esposa., a quienes dejó de escribirles mensajes desde el interior del hospital debido a su débil respiración.“El día sábado me marcó él mismo de urgencia y me dijo que no podía respirar y como uno de mis hermanos es médico, me pidió que por favor lo fuera a intubar porque se sentía muy mal”, compartió Nelly.y a la siguiente hora una hemorragia en los pulmones que terminó“Sus amigos y sus compañeros de trabajo estuvieron muy sorprendidos porque apenas unos días antes él todavía estaba en la casa, bien dentro de lo que cabe, pero tuve que explicarles a todos lo que había sucedido”.La cocina en la casa familiar quedó fría tras la despedida de Iván Vázquez, a quien su familia planea seguir incluyendo en sus planes,La familia de Iván vive actualmente en la Alcaldía de Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, y no pudieron venir a acompañarlo,“Lo más difícil de esta situación es no podernos despedir de él, sobre todo porque se fue muy preocupado de la situación en la que nos dejó, a mí me gustaría que él descansara porque se lo merece, fue un hombre demasiado bueno y merece estar en presencia de Dios”, concluyó Nelly.