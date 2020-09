Ivan Rakitic se despidió del Barcelona con emotivo mensaje

Escuchar Nota

Ivan Rakitic se despidió este miércoles del Barcelona con una rueda de prensa en la que,que ha pertenecido al club, no pudo evitar referirse al conflicto que enfrenta a Lionel Messi con la entidad azulgrana y aunque pasó de puntillas por el asunto, su posicionamiento fue claro. "En mi opinión, la mejor opción para todos los jugadores siempre es el" solventó.El mediocampista croata, que deja el Barça para volver altras convertirse en el cuarto extranjero con más partidos en la historia del club y 13 títulos en su palmarés, se quedó con el "gol de Berlín" como momento más especial, aunque proclamó que durante estos seis años "han habido momentos muy bonitos que me hacen sentir orgulloso", relatando que lo sucedido en los últimos meses "no borran la sensación de toda mi etapa"."Con la directiva siempre fuimos muy directos. El momento ha llegado ahora y eso es lo más importante. Dar ese paso para volver al Sevilla, pero antes no hay mejor sitio para estar que en el Barça, que es el mejor club del mundo" manifestó, rechazando que sus últimos años en el Camp Nou hayan sido negativos en el aspecto personal.El conflicto de Messi, la salida de Neymaren 2017, la posición de Luis Suárez... Daría por pensar que el. "No creo que el Barça pierda atractivo para los jugadores. Muchos compañeros de mi selección dicen que el Barça es el Barça, el club más grande del mundo y eso no cambiará por algunas decisiones o lo que esté pasando ahora" relató, poniendo especial énfasis en la cultura del éxito que se ha instalado en el Camp Nou."Lo que ha logrado el club es que las temporadas solo se dan por buenas si se ponen números de títulos pero eso no es fácil..." reveló."Sabemos lo que pasó con el Bayern Munich... Pero han habido otros muchos momentos en los que nosotros estuvimos al otro lado. Hay que felicitar al rival y reflexionar" explicó al referirse al último partido de la pasada temporada en Lisboa y recordando que la Liga "se escapó por detalles"."El Madrid ganó todos los partidos, que no es normal, y más ganando tantos partidos por 1-0, con penalties... Hay que felicitarle pero te queda esa sensación extraña" sentenció.¿Despedida? "Me gustaría que los culés tengan la imagen de un Rakitic humilde y normal... Siempre quise transmitir cercanía a todo el mundo. No había mejor manera de levantarme que pensar que después del café me iba a entrenar a la ciudad deportiva. Y megustaría que se recordara eso y todo lo que pude dar en el campo" cerró, no sin antes tener varios recuerdos especiales."Tengo un recuerdo enorme por, que fue una persona muy importante para mi en el vestuario" destacó, eligiendo a "Iniesta y Xavi en el vestuario, aunque me quedo con todos los compañeros. Ellos dos me ayudaron y enseñaron mucho cuando llegué y en Iniesta tengo a uno de los mejores amigos que me ha dado el fútbol".