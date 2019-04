Ivanka le dijo no a Donald Trump sobre dirigir el Banco Mundial

La asesora de la Casa Blanca, Ivanka Trump, dijo el miércoles que su padre le preguntó alguna vez si le interesaría encabezar el Banco Mundial pero ella declinó la oferta.Durante un viaje a África para promover una iniciativa global en favor de las mujeres, la hija del presidente Donald Trump le concedió una entrevista a The Associated Press en la que dijo estar satisfecha con su cargo actual en el gobierno.Ivanka Trump afirmó que su padre le propuso el cargo con “una pregunta” y ella le respondió que estaba “contenta con su trabajo” actual.La hija del mandatario trabajó en el proceso de selección de David Malpass, el nuevo titular del Banco Mundial, que cuenta con 189 países miembros. Malpass hará un “trabajo increíble”, agregó.A la pregunta de si su padre le había sugerido otros puestos de alto nivel, Ivanka Trump señaló que eso “quedará entre” ambos. Dijo que en el futuro no considera postularse a la presidencia.