Ivanka Trump celebró la reforma laboral en México

El cambio y la aprobación de una nueva reforma laboral mexicana fue la condición que las autoridades de Estados Unidos propusieron para avanzar y concretar el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y México-Canadá (USMCA), que sustituiría al TLCAN. Este jueves se llevó a cabo su aprobación en México.Por lo que la hija del presidente Donal Trump celebró el Twitter la aprobación en México de la nueva reforma laboral y señaló que ahora sí podrán llegar a un acuerdo tripartita EUUU, México y Canadá.Actualmente Ivanka es empleada no remunerada de la Casa Blanca, sin embargo está encargada de llevar a cabo un plan de profesionalización de empleo para los estadounidenses, lo que tendría una implicación directa con acuerdos laborales entre trabajadores mexicanos en Estados Unidos."Ayer, los legisladores mexicanos aprobaron un proyecto de ley de reforma laboral que despeja el camino para el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y México-Canadá (USMCA) que evitará la pérdida de empleos como con el TLCAN", expresó en Twitter Ivanka mientras compartió una nota periodística al respecto.La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, había advertido a principios de abril que la ratificación del acuerdo comercial de América del Norte no sería votada si México no impulsaba las reformas laborales.El acuerdo T-MEC entre Canadá, México y Estados Unidos (USMCA, por sus siglas en inglés) fue abordado en noviembre de 2018 después de una maratón de negociaciones que se extendió durante un año, pero todavía debe obtener el aval de los respectivos congresos para entrar en vigor."Es un tema importante cómo son tratado los trabajadores en México", dijo Pelosi al respecto.El pacto comercial estipula que al menos 40 por ciento del contenido de un automóvil fabricado en México tiene que ser ensamblado por trabajadores que ganen por lo menos 16 dólares la hora (unos 300 pesos mexicanos) para poder ser vendido en el mercado estadounidense, mientras que el salario mínimo diario en México es de poco más de USD 5 (102 pesos).Jean-Dominique Leraci, ministro consejero de Comercio de la Embajada de Canadá en México, señaló que su país sigue de cerca este tema laboral para ver si México realmente va a cumplir con los procedimientos. "Entendemos que se acerca una verdadera democracia laboral, y para nosotros es importante el tema laboral en términos de comercio. No hablamos del tema laboral para todo lo que puede pasar en México, sino que el costo del trabajo no sea una ventaja importante para cualquiera de los tres países. En inglés hablan de un level plane field (piso parejo)", dijo.Manuel Molano, nuevo director general de Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), difiere de las opiniones anteriores y consideró que las reformas a la Ley Federal del Trabajo pueden darle "algo de espacio político a Donald Trump" y abrir la puerta a sindicatos estadounidenses que buscaban una participación mayor en el sindicalismo mexicano para tratar de igualar las condiciones labores.