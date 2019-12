¿Ivanka Trump quedará fuera de la Casa Blanca?

“Mis decisiones siempre serán lo suficientemente flexibles como para garantizar que sus necesidades se consideren ante todo”, dijo. “Así que realmente darán esa respuesta por mí”.



“Se trata de poder entregar a los hombres y mujeres olvidados que conocí en el transcurso de dos años mientras hacía campaña por este país. Y en los últimos dos años y medio, mientras viajo a casi todos los estados de esta nación… Se trata de proporcionar caminos a la oportunidad”, indicó.

Es posible que la llamada Primera Hija,, quede fuera de la Casa Blanca en 2020, pero no porque su padre, el presidente, ya no la quiera como asesora, sino por una decisión propia.Así lo reveló en una entrevista en, donde dijo que es posible que, ya que está motivada por sus “hijos”.La esposa dedefendió su labor en la Administración Trump, al considerar que ha logrado un impacto positivo en materia económica, su principal área de asesoría.Reconoció que esa labor ha sido insuficiente, pero presumió los avances.Al ser cuestionada ante, a través de un puesto de elección, la asesora desestimó ese interés.“La política es verdaderamente menos interesante”, dijo.Ivanka Trump ha enfocado sus esfuerzos en impulsaralgo que las feministas han criticado, al considerar que no aborda los problemas de fondo, como el pago desigual.