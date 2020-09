Ivanka Trump se ofrece a tomar la vacuna contra el Covid-19 en TV en vivo

Escuchar Nota

“Él presionará cualquier cosa para ser reelegido. No caiga en la trampa ", dijo la Sra. Behar. "Y, por cierto, tomaré la vacuna después de que Ivanka la tome". El jueves, la primera hija Ivanka Trump respondió, llamando el engaño de la presentadora de televisión.

Ella tuiteó: “Deal @JoyVBehar. Yo vendría a tu programa para hacerlo ". Añadió: “Confío en la FDA y también deberían hacerlo todos los estadounidenses. Vencer este virus debería ser nuestra máxima prioridad colectiva ".

”El escepticismo con respecto a la prisa por una vacuna es doble.

En una discusión sobre el desarrollo de una vacunaen el episodio del miércoles de The View, la copresentadora Joy Behar expresó su escepticismo sobre la prisa por hacer una disponible., una afirmación que los profesionales médicos consideran tremendamente optimista y que ha generado preocupaciones sobre la seguridad y la eficacia.Behar aún no ha respondido, pero el hermano de Ivanka, Donald Trump Jr, intervino diciendo: "Llámame, te ayudaré a prepararte para la entrevista @IvankaTrump ... Joy, Whoopi y el resto de las damas de The View me aman.La primera es la preocupación de que la Administración de Alimentos y Medicamentos pueda estar sujeta a interferencias políticas y podría verse obligada a lanzar una vacuna al mercado que no se ha probado tan a fondo como debería.Esto podría hacerse mediante una autorización de uso de emergencia. La segunda fuente de duda es que las vacunas para otras enfermedades han tardado años o décadas en desarrollarse.La capacidad de lanzar una vacuna eficaz y segura solo 11 meses después de la identificación del nuevo coronavirus parece poco probable para muchos.Como señaló la Sra. Behar en el programa:Con información de Debate