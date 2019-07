Ivanka Trump y su intento por dialogar con líderes del G20

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ — Parham Ghobadi (@ParhamGhobadi) 29 de junio de 2019

World leaders asking this child where her parents are, and wondering why they couldn’t get a babysitter. #IvankaTrump pic.twitter.com/H32WgOAwl9 — Navid Hedayati (@NavidHedayati) 30 de junio de 2019

La primera hija, Ivanka Trump, es tendencia mundial, pero a pesar de su participación en la reunión del G-20 y en el encuentro entre el presidente Donald Trump con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, la esposa de Jared Kushner es objeto de burlas por un video dado a conocer por el Gobierno francés.En la imágenes se ve a la hija del mandatario republicano intentar involucrarse en la conversación entre los primeros ministros de Inglaterra, Theresa May; Canadá, Justin Trudeau; el presidente francés, Emmanuel Macron, y la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.Se puede escuchar a Macron decir algo sobre la “justicia social” antes de que Ivanka lo interrumpe; entonces May habla sobre cómo el aspecto económico influye, para que la gente “empiece a escuchar a quien de otra manera no escucharía”.Ivanka interviene, ante una May y Lagarde poco atentas y sorprendidas por los comentarios.“Y es lo mismo con el lado de la defensa”, agrega Ivanka. “En términos de todo el ecosistema, ha sido muy dominado por los hombres”.El lenguaje corporal y el contacto visual de los líderes no se enfocan a Ivanka ni cuando habla.El video ha generado críticas y todo tipo de burlas, incluidos memes en video, fotografías e ilustraciones.La mayoría de los críticos consideran que la Primera Hija no debería estar haciendo papel de asesora y diplomática, ya que –desde su punto de vista– no tiene las cualidades para ello.El intento de intervenir en el diálogo fue comparado con una vergonzosa de la película Bridget Jones Diary, donde la protagonista intenta involucrarse en un diálogo con escritores, no entiende un chiste y se ríe.Otros simplemente le sugieren que “vuelva a casa”.Un foto donde se ve a Ivanka platicando con liderezas fue también tono de burla.“Líderes mundiales preguntándose si los padres de esta niña están aquí, y preguntándose por qué no pudieron conseguir niñera”, escribió Navid Hedayati.Otros hicieron montajes para incluir Ivanka entre personajes históricos, como Martin Luther King Jr. y John F. Kenndy.