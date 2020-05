J Balvin organiza fiesta en plena cuarentena y fans lo critican

Escuchar Nota

“Muy colorido, muy temático... lo que sea, pero esa fiesta de J Balvin es una irresponsabilidad. ¿A él le mandan la policía o no aplica?”, manifestaron otros usuarios en sus mensajes.

Con la finalidad de celebrar su cumpleaños número 35, el cantante colombianorealizó una fiesta a la que acudieron varias personas, acto que fue recriminado en redes sociales, pues se le acusó de no acatar las medidas sanitarias en medio de la pandemia porFue a través de sus historias en redes sociales que el artista compartió cómo se estaba realizando su fiesta, en la cual se congregaron varias personas que utilizaron cubrebocas de colores (alusivos al álbum del intérprete).Balvin utilizaba una careta de plástico y mostraba a sus seguidores un enorme inflable, también de colores, toda vez que los invitados a la fiesta hacían uso de unos bastones para sostener sus copas, mientras que el cantante decía “social distance”, rodeado de carteles que decían "Feliz cumpleaños José (por José Álvaro Osorio Balvin)".La fiesta de cumpleaños del colombiano fue fuertemente criticada en redes sociales y se podían leer comentarios como: “Vecinos de Ecatepec, en México, hacen fiesta en medio de una pandemia ¡Ah no, esperen! Es gente adinerada que cree que todo lo puede porque a ellos no les va a pasar nada. J Balvin celebrando estúpidamente su cumpleaños”.Otros más refirieron que de nada servían las medidas de “sana distancia” que el cantante empleó para poder realizar su fiesta, pues varias personas aparecían sin cubrebocas y al momento de brindar chocaban las copas de bebida, mismas que se llevaban a la boca.