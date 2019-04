J Balvin: Siempre papi, nunca inpapi

El reguetonero J Balvin promocionó la mañana de este sábado su nueva canción titulada “Siempre papi, nunca inpapi”.Fue en su cuenta de Facebook donde dio a conocer el futuro éxito, colaboración con el cantante Luigi 21 Plus.“SIEMPRE PAPI NUNCA INPAPI, @luigi21plus como que se la pusimos”, posteó en redes sociales.Aunque los seguidores del intérprete de “Mi gente”, no les agradó tanto la nueva canción, los comentarios van desde positivos y negativos.“Que horrible en serio. No estoy en contra de J Balvin pero no le da vergüenza esas canciones sin sentido?”, comentó un usuarios de Facebook.A pesar de los comentarios dicha melodía ya supera las 40 mil visitas.