Jacky Bracamontes presume ‘pancita de embarazo’ y fans la atacan

Escuchar Nota

La actriz Jacky Bracamontes causó mucha sorpresa en sus seguidores luego de presumir una foto en Instagram donde se le ve una pancita de embarazo.Como todos saben, Jacky es la orgullosa madre de 6 pequeñas, por lo que tras subir esta controversial imagen, algunos de sus fans no pudieron evitar mostrar su molestia.'Ya te iba a decir Lady coneja' / 'No tienes llenadera Bracamontes' / 'Vas por el niño a como dé lugar' / 'Ya cierre la fábrica señora' / 'Jacky te admiro mucho pero el horno no está pa' bollos', fueron algunos de los desagradables comentarios que la actriz recibió.'No se asusten... Vean la siguiente foto', escribió Jacky en su cuenta de Instagram que muchos no leyeron y se dejaron llevar por su arrebatada forma de ser.En una entrevista realizada en febrero de 2019 confesó que ya no estaba en sus planes tener hijos, ni siquiera le preocupaba tener un varón, pues con sus seis hijas está más que feliz.En esa misma entrevista, Bracamontes también confesó sus enormes deseos de retomar su carrera, cosa que ha hecho a lo largo de este año, pese a la pandemia.Con información de Excélsior