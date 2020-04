Jacqie Rivera, hija de Jenni, presenta a su bebé recién nacido

Escuchar Nota

celebra la llegada de su pequeño hijo, quien nació el 27 de abril en un parto en casa.Ella fue quien compartió con sus seguidores dela llegada de su bebé, en donde comentó que pesó 8.4 libras.La hija deseñaló que el tener un parto en casa fue la mejor decisión que pudo tomar.Además compartió que fue un parto muy fuerte y que todo salió perfecto.La publicación está acompañada de dos fotografías que muestran el feliz momento por el que pasa la familia Rivera.Jacqie agradeció a quienes estuvieron a su lado durante el parto"A las personas que me amaron y me ayudaron a no rendirme. Gracias, no podría haberlo hecho sin ti”