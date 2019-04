Jaguar escapa de jaula y ataca a albañil

Un jaguar escapó de su jaula ubicada en un domicilio del fraccionamiento Las Misiones, en la ciudad de Chihuahua y atacó a un albañil que trabajaba en la casa contigua.​La alcaldesa María Eugenia Campos exigió a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) atender el caso, ya que es la tercera ocasión que el animal escapaba de su jaula.Reprobó que se tenga un animal en peligro de extinción como una mascota doméstica y señaló que aunque los propietarios tengan la documentación y los permisos necesarios para tenerlo, los dueños no han otorgado la seguridad para que no se escape, por lo que pidió a la dependencia actuar debidamente.La alcaldesa agregó que la seguridad de los habitantes de Chihuahua es su prioridad, por lo que dijo que no se "quedará de brazos cruzados".Mientras la Profepa toma el caso, el jaguar fue asegurado y transportado a un zoológico.En tanto, el albañil fue trasladado a un hospital cercano con heridas en la espalda y un brazo.