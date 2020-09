Jaime Bonilla pide a la CFE permitir a BC generar su propia energía

Escuchar Nota

Tijuana, BC.- Al anunciar que son 16 empresas las que están interesadas en instalar una planta fotovoltaica en Baja California –entre ellas Sempra Energy–, el gobernador Jaime Bonilla pidió al titular de la CFE, Manuel Bartlett, que si no hay recursos para conectar la península con el sistema eléctrico nacional, permita que el estado resuelva el problema de escasez de energía.



Este fin de semana, el más caliente del año –todo el estado está entre los 37 y 46 grados centígrados de temperatura a la sombra–, que transcurre con cortes de luz en la capital del estado y tandeos de agua en la zona costa (porque no alcanza la energía para operar el sistema de bombeo) el gobernador dijo que “no se trata de pelearse” sino de que la federación entienda que Baja California requiere generar su propia energía.



Durante la transmisión diaria vía Facebook del gobernador, la secretaria de infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Karen Postlethwaite, informó que hay 16 compañías interesadas en conseguir el contrato por 30 años de compra de energía que el gobierno ofreció a la empresa que instale la planta.



Las 16 empresas son:



-ESCO comercializadora energética S DE R.L DE C.V



-Juárez Renovables S.A.P.I DE C.V



-Next Energy de México S.A DE C.V



-Orden Cardinal S.A.P.I de C.V



-PF Pronton 1, S.A.P.I DE C.V



-Avanzia Energía S.A DE C.V



-Iennova Suministro Calificado S DE R.L DE C.V



-Esg equipos y sistema de generación S.A DE C.V



-Turbopower services S.A DE C.V



-Solar de la sierra S.A DE C.V/OPDENERGY



-Energía endémica S.A.P.I DE C.V/LEGAL ENGINEERS



Panem power S.A.P.I DE C.V



-Eco energy and batteries international S DE R.L DE C.V



-Industrias GFE S.A.P.I DE C.V



-AE mex global S DE R.L DE C.V/ Acciona suministradora México



-Bid Energy S.A DE C.V/ Grupo tres R termotecnica



El próximo día 17 de este mes las compañías deberán entregar sus propuestas técnicas y económicas.



Por su parte, el gobernador aseguró que su gobierno ha incomodado a lo que llamo “el status quo de la CFE” debido a que empuja la eliminación del monopolio de la CFE con la creación de plantas generadoras en el estado.



Mencionó que habló con el titular de la CFE, Manuel Bartlett, quien le dijo que el costo para conectar a Baja California a la red eléctrica del país sería de 2 mil millones de dólares.



Para terminar, se refirió a los apagones que han ocurrido en Mexicali en los últimos días, asegurando que es una problemática seria ya que estos no solo afectan a las familias en estas temporadas con oleadas de calor, también significa un problema para Tijuana y Tecate debido a la falta de suministro de agua que representa quitarle la energía al acueducto.