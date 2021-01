Jake Angeli, el extremista fanático de Trump que lideró la toma del Capitolio de EU

Escuchar Nota

His name is Jake Angeli from Arizona aka “Q Shaman”. He is the furthest thing from ANTIFA. pic.twitter.com/MSITwZAzGy — the ol’Chrisser™ (@theolchrisser) January 7, 2021

QAnon influencer Q Shaman played visible role in DC Capitol siege - Business Insider https://t.co/HnZLewDHo2 — ️Galinda (@too_secrets) January 7, 2021

That’s a guy known as the “Q shaman,” he showed up at the BLM rally to protest against them. pic.twitter.com/7JlMRp4o8y — Ishaan Bhatia (@ishaanbhatia_) January 7, 2021

La irrupción violenta en el, en Washington, con la que manifestantes a favor del presidente Donald Trump impidieron que el Congreso ratificara el triunfo electoral de Joe Biden, dejó muchas imágenes históricas, una de ellas, la de un guerrero sioux que portaba una bandera de su país atada a una lanza.Su nombre esapodadopues es creyente de la teoría conspirativa Q-Anon , e ingresó al Capitolio de Estados Unidos sin camisa, portando un gorro de búfalo, con la cara pintada y agradeciendo, a gritos, a Donald Trump y a Q, la persona que originó el movimiento Q-Anon, llamando la atención de los medios de comunicación.La teoría conspirativa Q-Anon surgió luego de que un usuario llamado Q Clearence Patriot, que no ha sido identificado, pero dijo ser miembro del Departamento de Energía de Estados Unidos, publicó el 28 de octubre de 2017 en la red social 4Chan que la ex candidata presidencial Hillary Clinton sería detenida.Q, como se le conoció después, publicó un mensaje de odio contra Clinton acusándola de ser parte de una red de pedofilia, en la que incluso involucró al presidente electo Joe Biden, caso que se conoció como Pizzagate, pues supuestamente se operaba desde el restaurante Comet Ping Pong, ubicado en Washington.Los seguidores de Q-Anon también son opositores a la izquierda, antisemitas y creen fervientemente en la idea de una élite que controla el mundo; así como que Donald Trump es la persona que librará a Estados Unidos y al planeta de este complot.Donald Trump reconoció la existencia de esta teoría conspirativa el 19 de agosto durante una rueda de prensa, pero lejos de condenar su actitud extremista, considerada incluso como terrorista por el FBI, los aplaudió."Tengo entendido que me quieren mucho, y es algo que agradezco. He oído que esa gente ama a nuestro país", declaró.. Antes de la irrupción violenta,​Angeli, en una entrevista de 2020 con la República citada por azcentral, dijo que usa el gorro de piel, se pinta la cara y camina sin camisa con pantalones andrajosos como una forma de llamar la atención y poder hablar con la gente sobre sus creencias.La protesta de hoy no es la primera vez para Angeli en eventos a favor de Trump o de sus ideas. En febrero, el Q Shaman estuvo en un evento en Phoenix, Arizona, para manifestar apoyo al presidente durante el que portó un cartel que señalaba: "Q me envió" y en el que dijo: “la bola de nieve ha estado rodando y sólo se está haciendo más grande. Somos la corriente principal ahora", recoge el portal azcentral.El portal también afirma que al menos desde 2019,para gritar sus ideas conspirativas, como que la élite ha ocultado los grandes avances científicos para mantener el orden mundial como está.Tambiénque cerraron para evitar contagios de coronavirus.Angeli acudió, con su gorro y su cartel, a otro evento pro Trump realizado en Phoenix, Arizona, dos días antes de la elección del 3 de noviembre, momento que aprovechó para hablar de la teoría conspirativa.Pero la labor de Angeli no ha sido sólo para apoyar a Donald Trump, también fue captado en septiembre del año pasado en un centro comercial de Glendale, Arizona, intentando limpiar el lugar de "traficantes satánicos de niños", pues señaló que las imágenes que se usan en el lugar para identificar los sanitarios son "el código del FBI para identificar pedófilos".y aunque no ha sido confirmado, sí se le vio al interior del recinto y se convirtió en la cara de este hecho histórico.