Jamás volveré: Atala Sarmiento niega regresar a ‘Ventaneando’

Después de que el programa de espectáculos, Instrusos finalizara sus transmisiones, los seguidores de Atala Sarmiento preguntaron a la conductora acerca de la posibilidad de regresar a Ventaneando y su respuesta fue contundente no.La conductora le contestó de forma directa a una de sus seguidoras, en la que le expresó los motivos por los cuales no regresaría Tv Azteca con Pati Chapoy.“No puedo volver al lugar en el que me han hecho pedazos por más de un año y donde no soy querida. Jamás volveré”, dijo a través de la red social.A diferencia de Juan José Origel y Martha Figeroa, Atala no tiene, por ahora, un programa dedicado a los espectáculos que la reciba, salvo algunas secciones en programas, por ahora, la conductora tiene una columna en El Heraldo.