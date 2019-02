James abre la puerta para regresar a Madrid

Su primera etapa con el Real Madrid no fue lo que esperaba debido a las muchas veces que tuvo que comer banca con Zidane al frente del equipo. Ahora que las cosas han cambiado, James Rodríguez le hace un guiño a la opción de vestirse de Merengue.Luego de ser titular en el juego entre el Bayern y el Liverpool, el colombiano aceptó que en la ciudad española tiene todo, desde su casa hasta gente que lo quiere y esperará a que termine la temporada para saber que sucederá con su futuro."En Madrid lo tengo todo, tengo mi casa, gente que me quiere... A ver qué pasa" , declaró el futbolista en Cadena Ser.La posibilidad de su regreso depende directamente de los madridistas porque cuentan con la opción de recompra y ellos deben decidir si la hacen efectiva. Es evidente que del lado del jugador no habría problema en dejar Munich por volver a Madrid."De momento, tengo contrato con el Bayern. Sólo quiero acabar la temporada y ya veremos", resaltó también el colombiano, tratando de ser cauto con cualquier operación. Y añadió: "Mantengo contacto con algunos jugadores del Madrid".Por otra parte, con respecto al 0 a 0 que dejó el encuentro en Anfield, James considera que "el empate es justo" por el juego que mostraron ambos equipos. "En el Allianz, tendremos que estar bien para pasar. Lo mejor es el resultado, ellos aquí son muy fuertes", agregó.