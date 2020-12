James Harden de acuerdo a un intercambio con los Philadelphia 76ers

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. James Harden indicó a los Houston Rockets antes del comienzo del campo de entrenamiento que estaría abierto a un intercambio con los Philadelphia 76ers o posiblemente con otros contendientes



Harden, el perenne candidato al Jugador Más Valioso que se mantiene fuera del campo de entrenamiento, solicitó previamente ser cambiado a los Brooklyn Nets para formar un súper equipo con su excompañero en el Oklahoma City Thunder, Kevin Durant, y Kyrie Irving.



Después de que quedó claro que no había tracción en las conversaciones con los Nets, Harden expresó a los Rockets que estaría de acuerdo si se materializaba un intercambio con los 76ers, dijeron las fuentes. Harden también indicó que podría haber otros equipos que se ajusten a sus criterios para un destino preferido, dijo una fuente.



Los Rockets y los Sixers no han tenido conversaciones sustantivas sobre un posible acuerdo con Harden, dijeron las fuentes. El nuevo presidente de operaciones de baloncesto de Philadelphia, Daryl Morey, gerente general de los Rockets en las 13 temporadas anteriores, ha declarado que no tiene intención de romper el dúo All-Star de los Sixers formado por el centro Joel Embiid y el guardia/delantero Ben Simmons.