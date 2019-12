Jamie Foxx recibirá premio en Festival de cine de Palm Springs

“En Just Mercy, Jamie Foxx ofrece una actuación conmovedora y verdaderamente notable como ‘Walter McMillian’, un hombre condenado, injustamente, a muerte por un asesinato", destacó el presidente del festival, Harold Matzner, ante medios de comunicación estadounidenses.



“Este es un drama inspirador, que trae a la pantalla grande una historia importante sobre cómo nuestro sistema de justicia puede fallar. Es una cinta que el público debería ver. Es un honor para nosotros presentar el premio Spotlight al actor Jamie Foxx”, finalizó Matzner.



El actor estadounidenseserá galardonado por su participación en la cinta, con el premio Spotligth, durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, que se celebrará en enero próximo.Además de Foxx, ya se han anunciado a otros premiados del festival como Cynthia Erivo, por su papel en Harriet; Antonio Banderas con Dolor y Gloria; Laura Dern por Marriage Story; Jennifer Lopez, por su protagónico en Hustlers; Joaquin Phoenix por su versión de Joker; Martin Scorsese, con The irishman; Charlize Theron, por Bombshell y Renée Zellweger, por Judy.El ganador del Oscar comenzó su carrera como comediante y posteriormente se unió al elenco de In living color al lado de Jennifer Lopez, trabajo que lo impulsó para tener su propio programa The Jamie Foxx Show. En años recientes ha participado en las cintas Baby Driver y Django Unchained.Foxx también ha tenido una carrera en la música, en 1995 lanzó su primer álbum Peep This, que, aunque no tuvo el éxito comercial esperado, sí le dio el reconocimiento de la crítica, posteriormente lanzó cuatro discos más, y ha colaborado con diversos músicos como Kanye West, Will.i.am, y Ariana Grande.