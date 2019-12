Jana Maradona, hija del ‘Pelusa’ que quiere triunfar como modelo ‘curvy’

Argentina.- Luce un apellido más que reconocido a nivel internacional, pero su reciente fama en Argentina no solo le ha llegado gracias a él. A sus 23 años, Jana Maradona, fue reconocida por Diego Armando Maradona como hija suya cuatro años atrás, en diciembre de 2014. Pero eso no ha impedido a la argentina ir a por sus objetivos: en estos momentos, la descendiente del "10" debuta como modelo de lencería para la firma Eufloria y en un tiempo récord se ha convertido en toda una estrella de Instagram en su país natal.



A su corta edad, el nombre de la menor de las hijas extramatrimoniales del "Pelusa" –fruto de un breve amorío con Valeria Sabalaín– ya suena en medios internacionales, como "The Sun". A pesar del desinterés paterno, cuando se le consulta acerca de su relación con Maradona, Jana asegura no guardar ningún tipo de rencor. "Sé que hay muchas actitudes reprochables y que tuvo errores, incluso conmigo, pero estos últimos años estuvo remendándolos", había señalado a la prensa local cuando acompañó a su progenitor durante la operación de su rodilla.



La "aliada" de su padre



Desde que recibió oficialmente el apellido Maradona, Jana no fue muy bien aceptada por sus dos hermanas mayores,Dalma y Giannina –frutos del matrimonio del exfutbolista con Claudia Villafañe–, quienes recientemente supieron enfrentarse a su padre en una pelea que acabó en el mes de noviembre con la decisión pública de Maradona de desheredarlas y donar toda su fortuna a la caridad. En esos momentos, Jana se convirtió en la gran aliada de su padre.



Jana es la menor de los cinco vástagos extraoficialesreconocidos por el actual entrenador de Gimnasia de La Plata de la Superliga Argentina y, apenas recibió el apellido, la unión con su padre fue casi inmediata. "Sáquenme fotos de la mano de mi hija", pidió Maradona en 2014 a los medios locales, apenas se confirmó la paternidad.



La joven tiene un marcado lado familiar y por ello a su paso por Europa en septiembre aprovechó para hacer reencuentros. Dos meses atrás, la flamante modelo estuvo de paseo por España, donde se tomó divertidas fotos tanto en Barcelona como en Ibiza junto a su madre. También se dirigió a Italia para encontrarse en Nápoles con su hermano Diego Jr y su hijo. "No me dan las palabras para explicar el amor que me genera cuando mi sobrino se duerme así", expresaba a sus seguidores en las redes sociales.



Carrera en ascenso



Si bien la hija de Maradona da sus primeros pasos en el mundo de la moda, su futuro se augura más que prometedor. Los medios del mundo entero –especialmente los italianos– comienzan a prestar su atención en ella, quien hasta este momento mantenía un bajísimo perfil y para los medios era casi una desconocida.



Por otro lado, la joven influencer sabe aprovechar el furor de la moda curvy para promocionarse como modelo en las redes sociales. "Curvas a punto", escribía orgullosa la argentina días atrás en uno de sus posados en ropa interior.