Jannette Chao revela haber sufrido acoso

La cantautora mexicana Jannette Chao reveló que cuando tenía 20 años enfrentó situaciones de acoso con la promesa de que la harían una reconocida estrella del pop.En entrevista con Notimex, la también productora nacida en Monterrey, Nuevo León, agregó que recibió infinidad de propuestas indecorosas, pero supo enfrentar a los acosadores.“Yo sabía rechazar esas propuestas, porque mis valores son firmes y nunca acepté mezclar el cuerpo con el trabajo, porque eso es una industria de explotación sexual”, dijo la regiomontana.Subrayó que en la industria de la música, la presión de las discográficas “es tan perra, que nunca podrás ganar nada, al contrario, vendes tu alma al diablo”.Pese a ello, la artista de 42 años, quien tiene en su haber las producciones musicales Batallas de sal, Marea alta y Luciérnagas, y también ha incursionado en la actuación en la puesta en escena Hoy no me puedo levantar, dice que hoy regresa a la escena musical fortalecida y amada por su hijo que nació en 2013.Admite que la pausa que hizo en la música fue porque se sintió decepcionada de todo ese ambiente y porque, aseguró, fue víctima del plagio de varias de sus canciones.La intérprete de Más callado que la H, Luna menguante y La mujer que un día fui abundó que ahora con las redes sociales y plataformas digitales se observa la ambición de las firmas discográficas, que, según ella, ahora todo lo rigen por variables como: “me gusta”, “por vistas” o “descargas”.“Estamos en una etapa de falsos artistas, donde todos son felices en estas redes sociales y donde presentan vidas alternas a su realidad, yo me río y ahora que vuelvo, veo cómo muchos se suman a esa fórmula de promociones digitales”, añadió la cantautora.Explicó que todos sus temas tienen un contenido social y ha logrado que algunos se hayan colocado en la preferencia de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTTI).“El tema de la preferencia sexual para mí es normal, nada que ver con el estar anunciando mis preferencias; todo lo que escribo son historias inspiradas en la comunidad gay como lo muestro con el tema Entre dientes, que se volvió como un himno para la comunidad, porque me gusta hablar de cosas que duelen, que golpean las emociones y los sentidos”, dijo la regiomontana.Chao espera que ahora que está de nuevo en la escena musical, el público la recuerde con las nuevas versiones de los temas que la dieron a conocer y que además le gusten a las nuevas generaciones.La cantautora, quien proviene de una familia de músicos y estudió Negocios Internacionales, ofrecerá el 28 de junio próximo un "show" en la estación del Metro Chabacano de la Ciudad de México.