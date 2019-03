Japón anuncia el lunes el nombre de la nueva era imperial

En un acontecimiento histórico, el gobierno japonés anunciará este lunes el nombre de la nueva era imperial, la que acompañará el reinado del emperador Naruhito cuando suceda a su padre, el actual gobernante Akihito, el 1 de mayo.Hacia las 11H30 locales (02H30 GMT), el secretario general y portavoz del gobierno, Yoshihide Suga, comparecerá ante los periodistas para revelar el nombre, el cual se mantiene en secreto hasta el último momento.Si, como sugirió Suga, ocurre como la vez anterior, hace 30 años, debe blandir un "shikishi", una especie de precioso cartón rectangular, en el que se inscribirán los kanjis (ideogramas) elegidos.Aquel día, el 8 de enero de 1989, el secretario general de Gobierno, Keizo Obuchi, reveló un binomio de kanji "heisei" y luego leyó la "Declaración del Primer Ministro (Noboru) Takeshita" que explicaba el término."Abarca el deseo de lograr la paz en Japón y en el extranjero, tanto en la tierra como en el cielo; es el nombre que se considera más apropiado para el momento que comienza con esta nueva era", dijo el texto de entonces.Esta vez, el primer ministro Shinzo Abe leerá la declaración que justifica el nombre de la próxima era, justo después del anuncio del nombre. "Llevará un mensaje a los ciudadanos", adelantó Suga.Esta será la segunda vez en la historia que el gobierno decide el nombre de la era, un hecho que ilustra el espíritu de la Constitución de 1947, donde todo aquello que concierne a la Casa Imperial y al Emperador es determinado por el gobierno y el monarca tiene solo un papel de "símbolo del Estado y de unidad del pueblo".Un comité de nueve expertos, cuyas identidades no se hacen públicas, se creó para reflexionar a puertas cerradas sobre ese nombre que permanecerá para la eternidad. Hasta ahora no ha habido ninguna filtración sobre las últimas propuestas que el Primer Ministro presentó el viernes al Príncipe heredero y al futuro emperador Naruhito.Este último no tiene ninguna incidencia ni nada que decir sobre el tema. Sería inconstitucional influir en la elección final hecha por el ejecutivo, entre cinco posibilidades.El lunes se escucharán las opiniones de los presidentes de ambas cámaras del Parlamento, ante una decisión definitiva en el Consejo de Ministros extraordinario.Según los medios, para evitar filtración, aquellos implicados en el secreto deben estar encerrados en una habitación de los locales ocupados por los servicios del Primer Ministro hasta el anuncio oficial. Se les quitará sus teléfonos celulares que podrían incluso ser guardados en unas cajas especiales de manera de aislar a los apartaos de cualquier señal de telecomunicación.Los medios de comunicación están ansiosos a la espera de esta noticia, especialmente los periódicos, para lanzar una edición especial de este acontecimiento histórico como lo es el anuncio de la era, un mes antes de la abdicación de Akihito. Este último, de 85 años de edad, había indicado en agosto de 2016 su intención de retirarse en vida.La ley sobre la Casa Imperial no prevé la abdicación. Según este texto, revisado en 1947, la muerte del emperador abre la sucesión.En este caso, una legislación excepcional permite que Akihito abdicar, y el gobierno decidió que el nombre de la era se anunciaría un mes antes, un compromiso que se supone debe satisfacer a todos.Inicialmente había pensado hacerlo antes para facilitar la vida de los ciudadanos, entre otras cosas porque el nombre de la era se usa para calendarios, documentos administrativos, años de cotizaciones para la jubilación, préstamos bancarios, pero se encontró entonces con una oposición de los nacionalistas-tradicionalistas que hubieran querido esperar el momento de la entronización.Los fabricantes de calendarios están listos para salir el lunes a imprimir inmediatamente después del anuncio los calendarios excepcionales con el nombre de la nueva era y comenzar el 1 de mayo de 2019.Incluso hicieron modelos con nombres inventados, uno de los más populares, pero ahora descartado, era "ankyu" (eterna tranquilidad), utilizando uno de los kanjis que llevan el nombre del Primer Ministro Abe.