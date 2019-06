Lamenta Japón, anfitrión del G20, ausencia de AMLO

Este miércoles el viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales de Japón, Masatsugu Asakawa, calificó como “desafortunada” la ausencia en la reunión del G20 del presidente de México, Andrés López Obrador.El pasado 4 de junio, López Obrador anunció que no acudiría a cumbre que se desarrollará la próxima semana en Osaka, porque en esas citas se miran las cosas “por encima”.Cuestionado por periodistas sobre la posibilidad de que López Obrador piense que el G20 no afronta apropiadamente los problemas de desigualdad global, Asakawa señaló que “no necesariamente” es esa razón y agregó que habrá “algunas circunstancias” para su ausencia, que no detalló.Cabe agregar que el G20 es una iniciativa liderada por los ministerios de Hacienda de los países integrantes, que representan a las economías más desarrolladas y a otras naciones en desarrollo, entre ellas México.López Obrador dijo que en la cita de Osaka, entre el 28 y 29 de junio, México estará representado por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y por el canciller, Marcelo Ebrard.El viceministro japonés recordó que, a pesar de la ausencia de López Obrador, el gobernante mexicano enviará al secretario de Hacienda, y el país anfitrión piensa que ello permitirá tener con él una “discusión constructiva” en Osaka.