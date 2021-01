Japón declara emergencia sanitaria en Tokio ante récord de contagios de coronavirus

Escuchar Nota

"Nuestra prioridad es la protección de la vida de los ciudadanos", dijo Suga, quien había detallado antes que el nuevo estado de emergencia se concentrará en una serie de acciones clave y será "más limitado" que el que estuvo en vigor la pasada primavera, durante la primera ola de contagios.

El Gobierno de, lo que permitirá a las autoridades tomar nuevas medidas restrictivas para frenar el aumento récord de contagios de coronavirus.El primer ministro nipón, Yoshihide Suga, anunció este jueves la"debido a la grave sensación de peligro ante la rápida expansión nacional (del virus)", durante una reunión con el equipo gubernamental de respuesta a la pandemia.La declaración de emergencia conllevaráen los horarios de apertura de establecimientos comerciales considerados no esenciales, así como la petición a los ciudadanos de permanecer en casa, aunque sin incluir el confinamiento obligatorio, entre otras medidas.La iniciativa, y estará en vigor desde este viernes hasta el 7 de febrero, según anunció Suga tras someter la medida a consulta en la Dieta (Parlamento) de Japón y reunirse con el panel de expertos sanitarios del Gobierno.Las principales medidas serán, reducir la escala de eventos multitudinarios, acortar los horarios de apertura de bares y restaurantes, y recomendar a los ciudadanos no salir de casa después de las 20 horas, explicó Suga.El Gobiernopara imponer el confinamiento ni para obligar a establecimientos comerciales a cumplir sus recomendaciones, por lo que empleará un sistema de incentivos económicos para que los negocios dejen de servir alcohol a las 19 horas y cierren a las 20.En torno al 60 % de los nuevos contagios en Tokio se dan en, según los datos que maneja el Gobierno citados por Suga en rueda de prensa.El primer ministro nipón también apuntó a la posibilidad de que el estado de emergencia se prolongue"si no se consiguen controlar las infecciones".