Japón elige por primera vez a transgénero como asambleísta

Ayako Fuchigami, representante del Partido Democrático Constitucional, es la primera persona transgénero de Japón electa como miembro de la asamblea prefectural de su localidad en los comicios del pasado 7 de abril, destaca hoy la prensa nipona.Fuchigami obtuvo un escaño en el órgano legislativo de un distrito en la ciudad de Sapporo, en la isla de Hokkaido, la prefectura más septentrional del país asiático, refiere la agencia Kyodo.Según la asociación de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) de Japón, la elección de Fuchigami marca la primera vez que una persona de su colectivo ocupa un puesto como ese.'Quiero devolver el favor a quienes me han apoyado trabajando duro para crear una sociedad en la que los LGBT puedan ser activos', expresó tras ser electa, según recoge el diario The Mainichi.Fuchigami nació en la prefectura de Saga, terminó sus estudios de posgrado en la Universidad de Hokkaido y en el año 2000 comenzó a trabajar en el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca.De acuerdo con la historia divulgada en los medios, Fuchigami se dio cuenta de su orientación sexual en la primera década de su vida, pero no lo reveló hasta 2001, cuando registró su primer nombre como Ayako.Tras el suicidio de un colega, decidió ingresar en la política con el objetivo de cambiar las actitudes de la sociedad hacia la comunidad LGBT.En su candidatura hizo campaña para el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, algo no contemplado por la legislación actual, así como para la creación de un marco para mejorar la integración de los LGTB en la educación, entre otros puntos.