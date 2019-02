Japón respalda al presidente Juan Guaidó

Japón reconoció este martes a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y lamentó que el mandatario Nicolás Maduro no haya convocado elecciones como le pedían numerosos países."Nuestro país pidió elecciones anticipadas (...) pero desgraciadamente las elecciones todavía no se han celebrado", dijo el ministro de Relaciones Exteriores nipón, Taro Kono,en rueda de prensa."Considerando las circunstancias, nuestro país apoya claramente al presidente provisional Guaidó. De nuevo llamamos al país a celebrar elecciones libres y justas", añadió.El reconocimiento de Japón llega en plena crisis en Venezuela y con Maduro bajo presión internacional.Unos 50 países han reconocido a Guaidó mientras que Maduro tiene el apoyo de aliados como Rusia, China, Turquía, Irán y Cuba.El lunes el presidente estadounidense, Donald Trump alentó a los militares venezolanos a aceptar la amnistía ofrecida por Guaidó y a romper filas con Maduro."Pueden elegir entre aceptar la generosa oferta de amnistía del [autoproclamado] presidente Guaidó y vivir su vida en paz con sus familias y sus compatriotas", dijo Trump ante unos 300 venezolanos en Miami, refiriéndose a los militares."O pueden elegir el segundo camino: seguir apoyando a Maduro. Si eligen este camino no encontrarán un refugio, no habrá una salida fácil. Lo perderán todo", advirtió.Guaidó, que se autoproclamó presidente en enero, exigió a los militares que dejen entrar el próximo sábado la ayuda humanitaria pese a que el gobierno de Maduro les ordenó bloquearla por considerarla un "show" y el preludio de una acción militar de Washington.