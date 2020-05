Japón se prepara para encuentro con ovnis

Escuchar Nota

Las autoridades militares de Japón aseguran que ya diseñan un protocolo de actuación en caso de sostener encuentros cercarnos con, ya que dichos sucesos pueden causar confusión en los pilotos militares.El funcionario hizo estas declaraciones luego de que el Pentágono, de Estados Unidos, liberó videos en los cuales aeronaves de la milicia captaron supuestos ovnis.Kono agregó que los pilotos de Japón no han reportado este tipo de encuentros e incluso refirió que él mismo no cree mucho en la existencia de estos objetos. Sin embargo, mencionó que analizarán los videos estadounidenses.El ministerio destaca que los jets de la Fuerza de Auto-Defensa Aérea japonesa están coordinados para monitorear e identificar aviones no identificados. Cuentan con siete bases desde las ciudades de Hokkaido a Okinawa.Información de Radio Fórmula