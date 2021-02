Jared Leto pierde su Oscar durante una mudanza

Escuchar Nota

"De alguna manera desapareció mágicamente. Podría estar en algún lado, pero todo el mundo lo ha buscado por todas partes", relata el también vocalista de la banda Thirty Seconds to Mars.

"Estaba golpeado y rayado, pero la gente se divertía tomándose fotos con él. Es bueno compartirlo, así que espero que alguien lo esté cuidando bien", concluyó Leto.

Aunque para muchos su Oscar es de sus bienes más preciados, quizá no para Jared Leto.El actor recientemente confesó en una entrevista en el programa 'The late late show with James Corden' queDe acuerdo con su relato,Leto deseó que su estatuillaEl artista recuerda que,