Jason Momoa quiere ser el nuevo Wolverine

Parece que Jason Momoa le ha tomado el gusto a interpretar a superhéroes. Tras el éxito en taquilla de 'Aquaman', el actor tiene la mirada puesta en el estudio rival de DC: Marvel.El intérprete quiere ser el relevo de Hugh Jackman en el papel (ya mítico) de Wolverine en el hipotético reboot que preparará Disney en las siguientes fases del MCU.Según reveló SuperBrosMovies en su cuenta de Twitter, el actor hawaiano reveló en la Celebrity Fan Fest de San Antonio, Texas, su deseo de llevar las garras del icónico mutante de la Patrulla X. Sería un caso inédito en Hollywood, ya que Momoa tendría que combinar su papel de Wolverine con el de 'Aquaman' que, tras lograr más de 1140 millones de dólares en taquilla, tendrá una secuela en diciembre de 2022.Se convertiría en el primer actor presente en dos franquicias de estudios rivales, a la vez. Aunque, si Superman existe en los cómics de la Casa de las Ideas, tampoco sería tan extraño ver esa dualidad entre Aquaman y Wolverine.Diecisiete años después de haber participado en 'X-Men', Hugh Jackman se despidió del mutante con la aclamada 'Logan', estrenada en 2017 y que logró la hazaña de convertirse (y único) en el primer largometraje de superhéroes de cómics en optar al Oscar al mejor guion adaptado.Entre los candidatos a relevar al actor australiano hay varios nombres, entre ellos los de Daniel Radcliffe y Keanu Reeves. No obstante, para ver al nuevo habrá que esperar bastante, ya que Kevin Feige declaró que, de momento, no hay prisa para añadir a los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel y ahora mucho menos tras el descalabro en taquilla de 'Dark Phoenix' y la incertidumbre que aún pesa sobre 'The New Mutants', cuyo estreno está programado para el 3 de abril de 2020.