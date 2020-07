Javier Alatorre, en la cuerda floja tras despidos en TV Azteca

Escuchar Nota

Ciudad de México.- ¿Javier Alatorre quedará fuera de TV Azteca? Luego de que esta mañana trascendió que Jorge Zarza también habría sido despedido, se filtró una supuesta lista de los talentos que se irán, y a ellos, supuestamente se suma Alejandro Villalvazo.



Javier Alatorre, Alejandro Villalvazo y Jorge Zarza “se encuentran en la cuerda floja, luego de que en el último reporte proporcionado a TV Azteca se informó que sus noticieros son de lo menos visto en la televisión”.



Así, con la finalidad de “renovar” a imagen del canal, los tres periodistas mencionados estarían preparando su salida de la televisora.



Por ello, los altos ejecutivos de la empresa habrían tomado decisiones y decidido la salida de Jorge Zarza, titular de Hechos AM, a quien le habrían notificado ya su despido, como lo dio a conocer el canal de YouTube “Chacaleo”.



Las audiencia de TV Azteca no logra levantar, especialmente en la barra informativa. Aquí, por ejemplo, vemos el promedio de “Hechos noche” con Javier Alatorre que no supera los 734 mil espectadores.







Y no sólo eso, sino que Ciro Gómez Leyva, con su noticiero en Imagen Televisión, cada día incrementa más su audiencia y ya está acercándose al millón de televidentes.



En el caso de la mañana, también vemos que Televisa y sus noticieros arrasaron con su competencia, “Hechos AM.



¿Serán ciertos estos rumores sobre la salida de los tres famosos periodistas de TV Azteca?



Información de Grupo Fórmula.