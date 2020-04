Javier Alatorre llama a ya no hacerle caso a López-Gatell

Escuchar Nota

TV Azteca, la televisora de Grupo Salinas –propiedad del multimillonario Ricardo Salinas Pliego–, lanzó anoche una embestida contra el subsecretario Hugo López-Gatell, quien encabeza la estrategia de combate al covid-19 en México: calificó de “irrelevantes” las cifras y conferencias del servidor público y urgió a la gente a ya no hacerle caso.Basado en una acusación de Javier Bonilla, el gobernador de Baja California por Morena, el conductor Javier Alatorre afirmó que hay una “pérdida de confianza total” hacia el funcionario; incluso afirmó que éste “aceptó sus falsedades” en una entrevista que publicó el Wall Street Journal, lo cual no es cierto."Sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso", dijo Javier Alatorre en su noticiario en TV Azteca, refiriéndose al subsecretario Hugo López-GatellEn el marco de la política de distanciamiento social, López Gatell promueve el cese de actividades económicas no esenciales y, tras varios días de mandar mensajes entre líneas a los industriales inconformes con las medidas –entre otros la industria cervecera–, anunció el pasado jueves la implementación de sanciones contra las empresas que incumplan con la suspensión de labores.Bajo el pretexto de que sus empresas llevan a cabo actividades esenciales, Salinas Pliego obligó sus trabajadores a acudir a sus puestos laborales; en foros públicos, el multimillonario se opuso con vehemencia a las medidas de distanciamiento social y de suspensión de actividades.Si bien la embestida contra López-Gatell empezó en voz de Javier Alatorre en su noticiario nocturno, la cuenta oficial de Azteca Noticias en Twitter retomó las palabras del conductor, y a las 11 de la noche publicó en esa red social:“Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el covid-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell”.La publicación estuvo acompañada de un extracto del noticiero de Alatorre, quien basó todo su comentario en un video publicado por Bonilla el mismo día; en él, el mandatario local acusó a López-Gatell de presentar cifras inferiores a las reales y se quejó de que Tijuana forme parte de los municipios donde la reanudación de labores iniciará el próximo 30 de mayo.