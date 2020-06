Javier Coello deja la defensa de Emilio Lozoya, ex director de Pemex

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El despacho de abogados Coello Trejo y asociados anunció que desde hace un mes determinó no continuar con la defensa legal en México del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien aceptó ser entregado de manera voluntaria a las autoridades mexicanas y ser trasladado a territorio nacional.



A través de un comunicado, el despacho dijo que la determinación fue de su director general, Javier Coello Trejo “por así convenir a nuestros intereses y de común acuerdo”, con Lozoya Austin.



Agregó que el despacho se ha caracterizado en ser “leal” hacia sus principios y convicciones, pero debido a la divergencia sobre las decisiones en las estrategias jurídicas tomadas, “es que decidimos apartarnos de la defensa y así desearle a Emilio y a toda su familia una conclusión en beneficio de sus intereses”.



En junio de 2019, el abogado Javier Coello Trejo, se representante legal del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acudió a los juzgados federales con sede en el Reclusorio Norte para que se le reconozca el cargo de defensor del ex funcionario y también para que se le notificara de la orden de aprehensión que se libró contra su cliente.



También defendió de manera legal a Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex director de Pemex, quien en noviembre del años pasado, aceptó a su extradición a México, luego de estar acusada por operaciones con recursos de procedencia ilícita.



A Emilio Lozoya Austin es investigado FGR por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht para beneficiar con la adjudicación de contratos a la empresa brasileña, y también varios millones de dólares de Alonso Ancira como resultado de la compra con sobreprecio que realizó Pemex de la empresa Agro Nitrogenados.



Estuvo prófugo durante ocho meses, sin embargo, fue detenido el pasado 12 de febrero de este año en Málaga, pero después de permanecer unas semanas en la prisión de Alhaurín de la Torre fue trasladado a la cárcel de la localidad madrileña de Navalcarnero.