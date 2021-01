Javier Corral afirman que extradición de César Duarte es irreversible

Escuchar Nota

"En la defensa de quienes enfrentan procesos penales pues hay distintas estrategias, el ex gobernador ha decidido colocar ese tema como algo que le pueda favorecer. Nosotros creemos que eso ya está superado, eso fue argumentado cuando se solicitó la libertad bajo caución y le fue negada", dijo el Mandatario a medios de comunicación en Palacio de Gobierno.



"Me parece que el proceso de extradición del ex Gobernador es un proceso irreversible, por la forma tan contundente en el que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no solamente ha formulado las imputaciones que el Ministerio Público de Chihuahua ha realizado sino la defensa que ha realizado de esas causas penales", aseveró Corral.



"Simplemente nosotros seguimos muy de cerca el proceso de extradición, estaremos muy atentos a la audiencia el próximo 14 de enero, en donde se definirá la parte más importante de este proceso de extradición", subrayó Corral.



"Ya no hay el manto protector que durante algunos años lo estuvo salvando de enfrentar la justicia en Chihuahua, eso se le acabó y este año vamos a ver ese proceso aquí en el estado", afirmó.



