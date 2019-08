Javier Duarte asegura que aún no rinde declaración ante la Fiscalía

Ciudad de México.- El exgobernador de Veracruz Javier Duarte aseguró que aún no rinde declaración ante la Fiscalía General de República.



Por lo anterior, señala la información publicada por el Diario Reforma, sobre que supuestamente estaría dispuesto a delatar al expresidente Enrique Peña Nieto es “inexacta”.



“La información que publica hoy el diario Reforma es inexacta y especulativa”, .Derivado de la solicitud que hice me reuní con personal de la @FGR, donde hablé de temas generales, sin embargo aún no rindo declaración ministerial, por lo tanto es imposible sepan que voy a declarar”se puede leer en la cuenta de Twitter de Duarte de Ochoa .