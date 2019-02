Javier Duarte defiende a su esposa a través de carta

Javier Duarte nos envió una carta desde el Reclusorio Norte. Nos dice que su esposa Karime Macías y sus tres hijos viven en #Londres austeramente, con un presupuesto de 180 mil pesos al mes. En esta carta desglosa cada uno de sus gastos: pic.twitter.com/YSxIbuUBJ8 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 27 de febrero de 2019

Este martes, durante la emisión de Imagen Noticias, conducida por Ciro Gómez Leyva, se dio a conocer una carta que envió el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte desde el Reclusorio Norte, fechada el 25 de febrero, donde defiende a su esposa Karime Macías de los señalamientos que se le han hecho desde hace ya varios meses.En la carta dice que su esposa no es ninguna prófuga de la justicia, pues salió legalmente de México y cumple de manera puntual con toda la normatividad migratoria, la mexicana y la del Reino Unido.El estilo de vida de mi familia en aquel país es totalmente austero y transparente, no se esconden de nadie, tan es así que los esbirros que envió Miguel Ángel Yunes para espiarlos allá lo pudieron hacer sin ningún problema. Mi familia, para poderse trasladar a cualquier lugar hace uso del transporte público, comen diariamente en casa los alimentos que ella cocina, siendo su mayor lujo salir los domingos, cuando el clima lo permite, a un parque público para que los niños puedan jugar y hacer sus actividades al aire libre…", según dice unos de los párrafos escritos en la carta.Javier Duarte hace público en esta carta cuánto le cuesta a su familia vivir cada mes en Londres. Lo hace convirtiendo los costos en pesos mexicanos:Por el concepto de renta del departamento dice que paga 80 mil pesos, por colegiaturas de sus tres hijos, 50 mil pesos (Duarte aclara que los dos meses de vacaciones, no se paga colegiatura) y por alimentos, vestido, atención médica, transporte y otros gastos, gasta cerca de otros 50 mil pesos, lo que da un total de entre 170 y 180 mil pesos, dependiendo los meses en que se paga y no la colegiatura.Ese dinero que se paga es producto de los legales y legítimos ahorros que tengo producto de mi sueldo después de varios años de trabajo ininterrumpido, y del apoyo que hemos tenido de nuestros más cercanos familiares y de entrañables amigos”, agrega Duarte.Subraya que es imposible que Karime Macías haya delinquido, pues nunca manejó recursos públicos, e insiste que su mujer es víctima de persecución política.Llama títere del ex gobernador Yunes al actual fiscal de Veracruz, Jorge Winckler. A Yunes lo llena de calificativos, recuerda que el testimonio central contra Karime es del ex funcionario público en Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib, testimonio según esto obtenido bajo tortura, como el mismo señor Nemi Dib reconoció al salir de la cárcel.Es increíble la cantidad de estupideces, inventos, locuras y falsedades que se han dicho y publicado en torno del caso de mi esposa e hijos, con la finalidad de pegarme donde más me duele; sin embargo, estoy convencido que la verdad saldrá tarde que temprano a la luz y pondrá las cosas en su lugar… Sinceramente, Javier Duarte”, finaliza.