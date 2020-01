Javier Duarte seguirá en prisión

Ciudad de México.- Un juez de control rechazó la petición de conceder la libertad con medidas cautelares al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sentenciado a nueve años de prisión por delincuencia organizada y lavado de dinero.



La defensa intentó que el ex priista –que admitió su culpabilidad en ambos cargos- saliera del Reclusorio Norte a través de la imposición de la libertad condicionada o arresto domiciliario.



El abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana argumentó ante el juez de control Juan Carlos Ramírez que la sentencia no está firme.



En audiencia que se realizó este sábado en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, expuso que el Primer Tribunal Colegiado Penal ordenó tramitar la apelación contra la condena que le fue dictada por delitos que no conllevan prisión preventiva oficiosa al no ser considerados graves.



Duarte fue sentenciado el 26 de septiembre de 2018 a nueve años de cárcel y multa de 58 mil 890 pesos, por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.



En juicio abreviado reconoció su culpabilidad por los ilícitos que le imputó la entonces Procuraduría General de la República.



Con información de Milenio.